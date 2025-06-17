Трамп: Ирану стоило принять изначальное предложение по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы Иран принял изначальное предложение американских властей по ядерной сделке, это спасло бы много жизней. Теперь, cказал американский лидер, Тегеран должен сам инициировать контакты с Вашингтоном.

«Я не связывался с Ираном для переговоров в любой форме. Это сфабрикованные и лживые сообщения. Если они хотят поговорить, то знают как меня найти. Им стоило принять сделку, которая предлагалась на переговорах»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что может отправить на переговоры с Ираном спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Axios писал, что обсуждается возможная встреча американской и иранской сторон на этой неделе. 15 июня должен был состояться шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке, но он оказался сорван из-за операции Израиля.

СМИ писали о возможном переносе встречи еще до эскалации между Ираном и Израилем. Прогрессу препятствовало требование Дональда Трампа к Тегерану полностью отказаться от ядерной программы. Иран же настаивал на праве использовать ее для мирных целей.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Лусине Баласян