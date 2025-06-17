Чиновникам в Иране запретили подключать гаджеты к сетям общего пользования

Командование кибербезопасности Ирана запретило должностным лицам страны использовать устройства с функцией подключения к телекоммуникационным сетям общего пользования. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

Ранее израильская армия заявила о смерти нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани. Он сменил на посту генерал-майора КСИР Мохаммада Багери, убитого в первую ночь израильской операции «Народ как лев» 13 июня. ЦАХАЛ сообщал, что Али Шадмани был убит в результате удара по Тегерану. Другие подробности не приводились.

В сентябре 2024 года Израиль провел операцию по подрыву пейджеров, использовавшихся ливанской «Хезболлой». В результате действий израильских спецслужб погибли более 40 человек, тысячи получили ранения.

«Конфликт Израиля и Ирана. День пятый» — онлайн-трансляция «Ъ».