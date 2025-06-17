Иск о банкротстве экс-главы Горнозаводска принят к рассмотрению

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению заявление Межрайонной инспекции ФНС по Пермскому краю о признании несостоятельным экс-главы Горнозаводского округа Александра Афанасьева. Согласно картотеке суда, первое заседание по иску назначено на 29 июля. Иск ФНС поступил 23 апреля, но был оставлен без движения - заявителю необходимо было устранить недостатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФНС считает, что экс-глава задолжал в бюджет свыше 1, 3 млн руб. Инспекция просит утвердить арбитражного управляющего должника из числа членов САУ «Авангард» и уже внесла 25 тыс. руб. на депозитный счет суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года Александр Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. «Ъ-Прикамье» сообщал, что спустя непродолжительное время он пропал без вести.