Депутаты ЕГД возмутились отсутствием муниципальной программы для турналога

Депутаты городской думы на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности подняли вопрос о том, что после принятия туристического налога в Екатеринбурге до сих пор не была создана программа, которая позволит направлять средства налога на благоустройство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Ни рабочей группы не было создано, ни программы. Мы корректировки (в бюджет. — «Ъ-Урал») все приняли, нам обещали до мая все»,— заявил депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов. — Мы же сидели со всеми гостиницами и обещали, что этот налог пойдет на благоустройство».

Депутат от «Единой России» Тимофей Жуков пояснил журналистам, что разработку муниципальной программы не обязательно должна инициировать администрация Екатеринбурга, это может быть «встречным движением» мэрии и думы. Он подчеркнул, что направление средств необходимо обсуждать с представителями отрасли. По словам депутата, программа по расходованию средств турналога должна включать вопросы благоустройства.

Напомним, общая сумма туристического налога, собранного за I квартал 2025 года в Екатеринбурге составила, по данным администрации, 25 млн руб. На заседании думы 4 апреля депутаты обозначили, что муниципальная программа необходима, чтобы тратить средства туристического налога по назначению, и попросили привлечь депутатов думы к ее обсуждению.

Подробнее о сложностях реализации туристического налога в Екатеринбурге — в материале «Беженцев вычеркнули из туристов».

Анна Капустина