Силуанов: Минфин полностью выполняет заявки на финансирование силового блока

Министерство финансов полностью удовлетворяет заявки на финансирование, поступающие от силового блока. Об этом заявил в Совете федерации глава ведомства Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Те заявки, которые поступают к вам (Совфеду.— "Ъ") от министерств силового блока, удовлетворяются в полном объеме»,— сказал господин Силуанов на заседании комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что эти расходы учтены в разработанных поправках к бюджету. Рассмотрение закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Совфеде состоится 18 июня. Госдума приняла закон на прошлой неделе. Согласно документу, расходная часть бюджета сохранится на прежнем уровне — 42,3 трлн руб. Дефицит составит 3,8 трлн руб. — 1,7% ВВП.

Екатерина Отрашкевич