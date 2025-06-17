Три танкера горят в ОАЭ вблизи Ормузского пролива

Три нефтяных танкера горят примерно в 30 километрах от порта Хор-Факкан в ОАЭ, вблизи Ормузского пролива. Пожар случился в результате столкновения одного судна с двумя другими, пишет Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли.

Иранское издание Press TV опубликовало фото, на котором, согласно описанию, опубликованы три горящих судна. В сообщении также говорится, что информацию о пожаре подтверждают данные FIRMS NASA.

По официальным данным, поврежден только танкер Adalynn. Его экипаж из 24 человек эвакуирован, сообщили в подразделении береговой охраны Нацгвардии ОАЭ.

Причина происшествия не установлена. Британская компания Ambrey, специализирующаяся на сопровождении морских перевозок, сообщила, что инцидент не связан с нарушением правил безопасности.

Через Ормузский пролив проходит около 30% мировых поставок СПГ и до 20% поставок глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. 14 июня член парламентского комитета по безопасности Ирана Исмаил Коусари заявил, что страна рассматривает возможность блокировки пролива в качестве ответной меры на удары Израиля.

О важности Ормузского пролива для мирового рынка — в материале «Мировая торговля опасается пролива».

Екатерина Отрашкевич