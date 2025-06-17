Водные прогулки из Кронштадта с остановкой в «Севкабель Порту» запустят 20 июня

С 20 июня «Нева Тревел» запустит новый вечерний водный маршрут из Кронштадта (парк «Остров фортов») в Петербург — «Кронштадт Круиз». Прогулка будет осуществляться на катамаране «Бастион» (проект 04710 «Соммерс»), сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе судоходной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел» Фото: Фото: Пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел»

Как отмечают организаторы, изюминкой нового маршрута станет остановка на причале в «Севкабель Порту». «Идея соединить два ключевых общественных пространства новой туристской географии (парк "Остров фортов" и "Севкабель Порт") и городской жизни была уже давно, и мы рады, что этим летом все получилось реализовать»,— поделился Роман Барановский, операционный директор компании «Нева Тревел».

Планируется, что «Бастионы» в рамках нового маршрута будут ходить из Кронштадта два раза в неделю: по пятницам и субботам.

Ранее «Ъ-СПб» писал о запуске новых водных маршрутов между популярными туристическими локациями Кронштадта.

Дарья Астанина