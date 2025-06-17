Мошенники стали обманывать россиян в Telegram от лица друзей-именинников

Мошенники начали рассылать в Telegram видео якобы от лица друга-именинника с просьбой перевести деньги. С такой схемой столкнулся корреспондент «РИА Новости».

Злоумышленник от лица девушки, которая праздновала день рождения, отправил «кружок» с видео ее подруге. Преступнику удалось скопировать портрет и голос жертвы. Он попросил перевести 20 тыс. руб. якобы фотографу за работу, объяснив это тем, что не может сам провести денежную операцию.

Первые две попытки жертвы перевести деньги не удались, потому что банки отклонили операции как подозрительные. С третьей попытки, через другой банк, перевод удалось оформить. После подтверждения трансакции владелица счета зашла в переписку якобы с «именинницей», но та была удалена. В банке сказали, что вернуть деньги не получится.

В компании VisionLabs рассказывали, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников исследовательских организаций и центров соцопросов. МВД рекомендует в разговоре со злоумышленниками притворяться «неподходящей жертвой».

О борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ FM» «Переводам добавляют лимитов».