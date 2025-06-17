Паводок в Свердловской области завершился

В Свердловской области паводок подошел к концу. По информации регионального МЧС, на 17 июня затоплений на территориях и на инфраструктурных объектах не прогнозируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За последние сутки от воды были освобождены шесть низководных мостов на реке Тура в деревне Макуй, селах Куминовское, Туринская Слобода, Жуковское и Липовское, а также на реке Ница в селе Городище. Автотранспортное сообщение было восстановлено с 16 населенными пунктами, где проживают 1639 человек. Сейчас в Свердловской области затоплен только один низководный мост, транспортное сообщение ограничено с селом Яр, в котором живет 14 человек — с 9 апреля там организована лодочная переправа.

Напомним, к началу мая в Свердловской области затопило 23 приусадебных участков на территории СНТ «Автомобилист-2» в Горноуральском муниципальном округе. На тот момент было ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами.

Ирина Пичурина