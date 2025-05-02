МЧС: в Свердловской области затопило 23 приусадебных участка и семь мостов
За прошедшие сутки затопило 23 приусадебных участков на территории СНТ «Автомобилист-2» в Горноуральском муниципальном окурге Свердловской области, сообщили в региональном МЧС. По данным спасателей, угрозы жизни и здоровью населения нет.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Всего на территории области по данным на 2 мая, затоплены 23 участка, семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья.
Из-за паводка в регионе ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами:
- д. Заречная;
- д. Заселина;
- с. Яр;
- д. Красный Бор;
- д. Боровикова;
- д. Решетникова;
- д. Сагай;
- д. Шадринка;
- д. Овчинникова;
- д. Городище;
- д. Красный Яр;
- д. Лукина;
- д. Жирякова;
- д. Черемнова;
- с. Куминовское;
- д. Барбашина;
- с. Кумарьинское;
- д. Макуй;
- с. Чернышово.