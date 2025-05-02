МЧС: в Свердловской области затопило 23 приусадебных участка и семь мостов

За прошедшие сутки затопило 23 приусадебных участков на территории СНТ «Автомобилист-2» в Горноуральском муниципальном окурге Свердловской области, сообщили в региональном МЧС. По данным спасателей, угрозы жизни и здоровью населения нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего на территории области по данным на 2 мая, затоплены 23 участка, семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья.

Из-за паводка в регионе ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами: