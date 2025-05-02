Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС: в Свердловской области затопило 23 приусадебных участка и семь мостов

За прошедшие сутки затопило 23 приусадебных участков на территории СНТ «Автомобилист-2» в Горноуральском муниципальном окурге Свердловской области, сообщили в региональном МЧС. По данным спасателей, угрозы жизни и здоровью населения нет.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего на территории области по данным на 2 мая, затоплены 23 участка, семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья.

Из-за паводка в регионе ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами:

  • д. Заречная;
  • д. Заселина;
  • с. Яр;
  • д. Красный Бор;
  • д. Боровикова;
  • д. Решетникова;
  • д. Сагай;
  • д. Шадринка;
  • д. Овчинникова;
  • д. Городище;
  • д. Красный Яр;
  • д. Лукина;
  • д. Жирякова;
  • д. Черемнова;
  • с. Куминовское;
  • д. Барбашина;
  • с. Кумарьинское;
  • д. Макуй;
  • с. Чернышово.

Новости компаний Все