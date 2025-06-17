Лидеры G7 в совместном заявлении поддержали безопасность Израиля

Лидеры стран G7 в совместном заявлении, принятом на продолжающемся в Канаде саммите, призвали к деэскалации на Ближнем Востоке, в том числе в конфликте Израиля и Ирана. В заявлении сказано, что Израиль «имеет право на самооборону», и подчеркивается «важность защиты мирных жителей», которые гибнут с обеих сторон.

Лидеры «семерки» (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) выразили убежденность в том, что Иран «никогда не сможет иметь ядерное оружие». «Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа»,— сказано в документе (цитата по AFP).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Тегеран ответил запуском ракет, после чего израильские военные продолжили удары по целям на иранской территории. Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 заявил, что Ирану и Израилю необходимо как можно скорее начать переговоры о деэскалации.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».