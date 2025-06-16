Tasnim: иранские силы ПВО сбили очередной израильский истребитель F-35

Иранские силы ПВО уничтожили истребитель F-35 израильских ВВС в небе над Тебризом, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на замгубернатора иранской провинции Восточный Азербайджан. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтвердили инцидент.

«В небе над Тебризом был уничтожен современный истребитель F-35, принадлежащий израильскому режиму»,— говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

ЦАХАЛ заявляет, что ему ничего не известно о подобном инциденте, передает The Times of Israel.

14 июня иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о том, что средствами ПВО Ирана сбит истребитель F-35 ВВС Израиля. Представитель Армии обороны Израиля утверждал, что сообщение о сбитом истребителе не соответствуют действительности. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не представили доказательств.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

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Анастасия Домбицкая