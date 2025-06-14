Иранские СМИ сообщили о взятии в плен сбитого израильского летчика

Военнослужащие сухопутных войск армии Ирана взяли в плен сбитого израильского летчика, сообщило агентство Nournews. Израильская сторона эту информацию не подтверждает.

«Пилот израильского истребителя был взят в плен несколько минут назад военными сухопутных сил Ирана»,— говорится в сообщении агентства.

Информация поступила после сообщения иранской гостелерадиокомпании IRIB, что средства ПВО Ирана сбили истребитель F-35 ВВС Израиля.

«Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе»,— сказал представитель ЦАХАЛа в ответ на запрос «РИА Новости».