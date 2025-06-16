На участке в промзоне «Рыбацкое» построят четыре здания для выпуска БПЛА

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства заявил, что в 3-м Рыбацком проезде появятся четыре производственных здания, где будут собирать беспилотники, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Беглова, с инвестором уже заключили соглашение о застройке земельного участка площадью почти 80 тыс. кв. м, который находится в промзоне «Рыбацкое». Площадь зданий составит более 37 тыс. «квадратов». Срок строительства объекта составляет 112 месяцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский завод «Геоксан», который является крупнейшим производителем беспилотников, значительно улучшил финансовые результаты в 2024 году.

Андрей Маркелов