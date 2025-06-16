МИД Ирана после атаки на штаб-квартиру гостелерадио призвал Совбез ООН вмешаться

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал атаку на штаб-квартиру иранского гостелерадио IRIB преступлением. Он призвал Совбез ООН остановить нападение Израиля.

«Нападение на гостелерадио — еще одно жестокое преступление,— написал господин Багаи в соцсети X.— Совбез ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии... израильского режима против народа Ирана».

Днем в понедельник Израиль нанес удар по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB. Агентство NourNews разместило видео, на котором засвидетельствована атака на телестудию. На видео видно, как по студии был нанесен удар. Произошло задымление, после чего ведущая покинула кадр. Ведущий IRIB позднее заявил, что как минимум четыре бомбы попали в здание.

Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовала жителям определенных районов Тегерана эвакуироваться в преддверии израильских ударов. В ЦАХАЛе предупредили о готовящихся атаках на военную инфраструктуру иранского режима в определенных районах столицы.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «По Тегерану, как по Бейруту».

Анастасия Домбицкая