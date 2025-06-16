Мирра Андреева проиграла на турнире в Берлине

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице Польши Магдалене Френх в первом круге турнира категории 500 Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 6:0 в пользу Френх, выступающей на турнире без посева. Андреева была посеяна под шестым номером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Мирра Андреева

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Мирре Андреевой 18 лет, она занимает седьмое место в рейтинге. В ее активе три выигранных турнира WTA. На чемпионатах Большого шлема ее лучшим результатом стал выход в полуфинал Roland Garros в 2024 году.

Арнольд Кабанов