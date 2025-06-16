В Индии установлены личности 87 жертв авиакатастрофы

В Индии идентифицировали тела 87 жертв крушения Boeing 787. Родственникам передали останки 64 человек, сообщил врач, один из руководителей группы опознания Раджниш Патель. Его слова передает телеканал NDTV.

Самолет Boeing 787–8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Из пассажиров выжил только один человек. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа. В результате погибли еще 33 человека, включая местных жителей и студентов.

После катастрофы Министерство авиации Индии распорядилось проверить все самолеты Boeing-787 с двигателем GEnx — таким же был оборудован разбившийся лайнер. Кроме того, по данным NDTV, индийские власти рассмотрели вариант полной приостановки полетов этих воздушных судов.