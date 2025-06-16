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Коммерсантъ FM
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В Индии установлены личности 87 жертв авиакатастрофы

В Индии идентифицировали тела 87 жертв крушения Boeing 787. Родственникам передали останки 64 человек, сообщил врач, один из руководителей группы опознания Раджниш Патель. Его слова передает телеканал NDTV.

Что известно о крушении самолета в Индии

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Самолет Boeing 787–8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Из пассажиров выжил только один человек. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа. В результате погибли еще 33 человека, включая местных жителей и студентов.

После катастрофы Министерство авиации Индии распорядилось проверить все самолеты Boeing-787 с двигателем GEnx — таким же был оборудован разбившийся лайнер. Кроме того, по данным NDTV, индийские власти рассмотрели вариант полной приостановки полетов этих воздушных судов.

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