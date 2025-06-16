В Пермском округе сменился куратор ЖКХ

Новым куратором жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа стал Игорь Мандрыгин. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе местной администрации, прежний куратор ЖКХ Вера Утемова написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в мае. Госпожа Утемова занимала этот пост с февраля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АИР Фото: АИР

Ранее господин Мандрыгин занимал должность замдиректора Агентства инвестиционного развития (АИР). Также трудился заместителем министра ЖКХ Пермского края, руководил управлением теплоэнергетики, ГО и ЧС.

Напомним, этой весной новым главой Пермского муниципального округа была выбрана Ольга Андрианова, бывший замглавы Перми. Она сменила на этом посту Владимира Цветова. Новый глава уже поменяла ряд заместителей. Из команды господина Цветова свои посты сохраняют только двое замглавы - Татьяна Гладких и Алексей Норицын.