Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с пятью пострадавшими в Глазове

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании обстоятельств ДТП с пятью пострадавшими пассажирами автобуса в Глазове, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, 15 июня 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего транспорт опрокинулся. Все это произошло напротив дома №1 по ул. Драгунова в Глазове. Водитель находился в состоянии опьянения. Он рассказал, что выпил спиртное после аварии. В результате ДТП пострадали пять пассажиров, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Всего на момент аварии в салоне находились 12 человек.

Удмуртское СУ СКР возбудило уголовное дело на водителя автобуса. Шофер обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.