Пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса в Глазове

Пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса «ПАЗ» в Глазове: общественный транспорт под управлением пьяного водителя съехал в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. Дорожная авария произошла 15 июня в 16.25.

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Состояние опьянения у водителя установили во время медосвидетельствования. Он признался, что выпил спиртное после аварии. На него составили административные протоколы как по факту ДТП, так и за вождение в нетрезвом виде. Проводится проверка.