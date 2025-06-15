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Пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса в Глазове

Пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса «ПАЗ» в Глазове: общественный транспорт под управлением пьяного водителя съехал в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. Дорожная авария произошла 15 июня в 16.25.

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Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

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Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Состояние опьянения у водителя установили во время медосвидетельствования. Он признался, что выпил спиртное после аварии. На него составили административные протоколы как по факту ДТП, так и за вождение в нетрезвом виде. Проводится проверка.

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