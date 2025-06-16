СКР возбудил уголовное дело после ДТП с пятью пострадавшими в Глазове

Удмуртское СУ СКР возбудило уголовное дело на водителя автобуса после дорожной аварии в Глазове с пятью пострадавшими, сообщает пресс-служба ведомства. Шофер обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

Напомним, 15 июня 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего транспорт опрокинулся. Все это произошло напротив дома №1 по ул. Драгунова в Глазове. Водитель находился в состоянии опьянения. Он рассказал, что выпил спиртное после аварии. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Всего на момент аварии в салоне находились 12 человек. Следователями будет дана оценка обстоятельствам преступления, а также его причинам и условиям.