Число изнасилований в Нижегородской области за пять месяцев выросло в 2,2 раза

В 2,2 раза выросло количество изнасилований в Нижегородской области в январе – мае 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. За пять месяцев текущего года в регионе зафиксировано 33 таких преступления, говорится в статистике ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общий массив преступлений в области увеличился на 0,5%, до 14,48 тыс. Кроме изнасилований, фиксируется рост числа причинений тяжкого вреда здоровью (на 1,6%, до 126) и угрозы убийством (на 9,3%, до 248).

При этом на 11% сократилось число убийств (до 81), на 46,2% — побоев (до 21), на 18,3% — фактов причинения вреда здоровью средней тяжести (до 147) и на 8,1% — легкого вреда (до 227).

55% всех посягательств составили имущественные преступления. Их абсолютное количество увеличилось на 1,9% (до 7959), в том числе хищений транспортных средств — на 2,9% (до 35) и мошенничеств — на 6,8% (до 3707). Вместе с тем уменьшилось общее число краж (на 0,6%, 3512), грабежей (на 11,6%, до 129) и разбоев (на 34,8%, до 15).

Деяний террористического характера зафиксировано 14 (было 12), экстремистской направленности — 12 (рост в три раза).

Как писал «Ъ-Приволжье», за четыре месяца 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года количество убийств в Нижегородской области уменьшилось на 8,9% — до 72, число изнасилований выросло на 87,5% — до 30.

Галина Шамберина