Губернатор Псковской области объяснил отключение мобильного интернета в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал сообщения об отключении мобильного интернета в регионе. Он сказал, что решение принято для обеспечения безопасности критически важных объектов на территории области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ведерников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Ведерников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В сообщении в Telegram-канале Михаил Ведерников указал, что мобильный интернет отключают в том числе на территории других регионов и «мы не исключение». По его словам, безопасность людей и инфраструктурных объектов важнее всего. О какой именно угрозе идет речь, глава Псковской области не уточнил.

Михаил Ведерников также объяснил, почему жителей региона не предупредили об отключении мобильного интернета, как это было перед Днем Победы. «9 Мая нам необходимо было обеспечить безопасность участников массового мероприятия с определенными временными и территориальными рамками. Сейчас речь идет об иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна»,— написал губернатор.

На перебои в работе мобильного интернета жаловались в том числе жители Пскова и Великих Лук. Временные ограничения с начала мая также вводили в Москве, Саратовской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Липецкой, Ивановской областях и других регионах.

Петр Бузлаев