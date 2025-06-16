Росстандарт: в России за 5 лет отозвали почти 1,7 млн автомобилей

За последние пять лет в России было отозвано порядка 1,7 млн автомобилей, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, производителей, добровольно запускающих отзывные кампании и согласовывающих их с властями, больше, чем тех, к кому ведомство вынуждено применять определенные меры.

«Только за этот год (отозвано.— "Ъ") уже свыше 200 тыс. машин разных производителей»,— сказал господин Шалаев ТАСС.

Он добавил, что проверки автопроизводителей не останавливаются. В данный момент специалисты в РФ проверяют транспортные средства нескольких марок. Каких — не уточняется, так как работы еще «не закончены, будет некорректно их называть».

В конце мая российское представительство Hyundai объявило, что отзывает 99 256 автомобилей из-за риска возгорания в моторном отсеке. АвтоВАЗ в апреле отозвал почти 50 тыс. автомобилей Lada.