Средний размер взятки вырос в Нижегородской области за май

Размер взятки в среднем за январь – май 2025 года составил в Нижегородской области 407,8 тыс. руб. Это на 16,4% меньше в сравнении с тем же периодом 2024 года, но на 30,4% больше в сравнении с январем – апрелем текущего года, следует из статистики нижегородского ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за пять месяцев в регионе зафиксировали 139 фактов взяточничества против 113 годом ранее. Количество фактов получения взятки выросло на 75% — до 42, дачи взятки — на 18,4%, до 38.

Общее количество коррупционных преступлений выросло на 34,4%, до 219, деяний против госвласти — на 30,8%, до 221.

При этом на 16,6%, до 699, сократился общий массив преступлений экономической направленности. Расследовано за пять месяцев 2025 года 537 таких уголовных дел, к ответственности привлечено 347 лиц (меньше на 6,5%).

Галина Шамберина