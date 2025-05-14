Число взяточников в Нижегородской области за четыре месяца выросло на 94%

Количество выявленных взяточников растет в Нижегородской области, при этом уменьшается средняя сумма получаемых незаконных вознаграждений, следует из статистики штаба регионального ГУ МВД за январь – апрель 2025 года. Всего за четыре месяца выявили 114 фактов взяточничества против 87 за тот же период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди них 35 фактов получения взяток (рост на 94,4%) и 37 — дачи взятки (рост на 15,6%). Средний размер взятки сократился на 40%, до 312,8 тыс. руб. Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам первого квартала текущего года средний размер взятки в Нижегородской области составлял 297,8 тыс. руб.

Всего коррупционных преступлений с начала года выявили 183, что на 50% больше в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Деяний против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления в регионе зафиксировано 185, их количество выросло на 39,1%.

Преступлений экономической направленности выявили 585, что на 9% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Расследовано 454 таких уголовных дела (меньше на 6,4%), к ответственности привлечено 284 лица (меньше на 4,7%).

Галина Шамберина