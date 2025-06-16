Нижегородский минград утвердил облик гостиницы у студенческого мостика

Минград Нижегородской области утвердил архитектурно-градостроительный облик гостиницы около дома №56 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскизный проект гостиницы у дома №56 по улице Ильинской (около Почаинского оврага) Фото: Минград Нижегородской области Эскизный проект гостиницы у дома №56 по улице Ильинской (около Почаинского оврага) Фото: Минград Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Эскизный проект гостиницы у дома №56 по улице Ильинской (около Почаинского оврага) Фото: Минград Нижегородской области Эскизный проект гостиницы у дома №56 по улице Ильинской (около Почаинского оврага) Фото: Минград Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Нижавтострой» намерено построить гостиницу между улицей Ильинской и Почаинским оврагом, в районе студенческого мостика, который должны восстановить при создании террасного парка. В начале июня проект строительства гостиницы получил положительное заключение экспертизы.

Согласно приказу минграда, здание будет высотой четыре-пять этажей, общей площадью 6,62 тыс. кв. м.

Галина Шамберина