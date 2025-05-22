Сумма требований к Бутурлиновскому мясокомбинату может вырасти на 770 млн

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр кредиторов местного ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» требования ПАО «Сбербанк» на сумму 472 млн руб., а также требования ФНС России в размере 760 тыс. руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле московское ТД «Свинпром» ходатайствовало о включении требований в размере 347,5 млн руб., но о рассмотрении заявления пока не сообщалось.

Сбербанк инициировал банкротство мясокомбината, обратившись в арбитражный суд региона в октябре прошлого года. Изначально он требовал 2,1 млн руб. процентов, обеспеченных залогом имущества должника за предоставление кредитной линии на 130 млн руб. В феврале 2025 года в отношении должника ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден Антон Стародубцев. Суд планирует рассмотреть его отчет 11 ноября 2025 года.

В середине июля 2024 года «Бутурлиновский мясокомбинат» подавал иск о самобанкротстве, однако в конце месяца от него поступило ходатайство об отказе от иска. В конце сентября производство по делу было прекращено.

В августе прошлого года Сбербанк обращался в суд с целью взыскать с мясокомбината 273,8 млн руб. Это заявление еще рассматривается, ближайшее заседание назначено на 28 мая. В октябре 2024-го «Свинпром» требовал взыскать с мясокомбината 336,4 млн руб., однако в декабре–феврале оба иска были возвращены из-за неустранения нарушений при их подаче.

По данным Rusprofile, ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» было учреждено в воронежской Бутурлиновке в июле 2002 года. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — столичное ООО «Торговый дом "Свинпром"», которое до января 2022-го принадлежало Андрею Князеву (сейчас учредители не раскрываются). 2023 год «Бутурлиновский мясокомбинат» отработал с выручкой в 2,8 млрд руб. и чистой прибылью в 10 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Генеральный директор — Михаил Романенко.

Анна Швечикова, Алина Морозова