Путин созвонился с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила канцелярия турецкого лидера. Стороны обсудили конфликт Израиля и Ирана, двусторонние отношения и региональные проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «спираль насилия», начавшаяся с нападением Израиля на Иран 13 июня, ставит под угрозу безопасность всего ближневосточного региона. Турецкий президент подчеркнул, что проблему вокруг иранской ядерной программы можно решить только дипломатическим путем.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили военную операцию Израиля против Ирана и договорились приложить усилия для дипломатического разрешения ситуации.

Незадолго до этого Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Исламской Республики с Израилем. Содействовать урегулированию ситуации готова и Россия, в том числе путем вывоза из Ирана избыточного ядерного материала.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян