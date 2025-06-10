Ущерб от пожаров в регионах Урала составил 13,5 млн рублей

Ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) составил 13,5 млн руб., из которых 11 млн руб. потратили на тушение. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

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По его словам, в этом году в регионах Урала зафиксировано 183 пожара на площади 1,8 тыс. га. В 2024 году было 200 пожаров, при этом площадь год году выросла. Самым пожароопасным регионом признан Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). Эксперты прогнозируют обострение пожароопасной ситуации.

«Согласно прогнозу, обострение пожароопасной ситуации ожидается в самом центре Уральского федерального округа, а именно в южной, восточной и центральной частях Свердловской области; в южной и центральной части ХМАО, захватывая северо-запад Курганской области, запад Тюменской области и северо-восток Челябинской области. Прогноз не самый благоприятный, начинаются грозы. Службы регионов находятся в полной боеготовности»,– прокомментировал Сергей Куплевацкий.

Выявлено более 200 нарушений. За нарушение пожароопасного режима выписано около 50 штрафов.

«Если говорить про причины возникновения лесных пожаров, то два последних года основная статистика от грозовой активности – это 40% всех возникших пожаров. 30% приходится на переходы с земель иных категорий, от линейных объектов и 29% пожаров из-за местного населения, то есть разведение костров, несоблюдение правил пожарной безопасности»,– добавил господин Куплевацкий.

Мария Игнатова