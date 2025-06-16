РСТ: российские туристы не стали прерывать отпуск в Израиле и Иране

По данным туроператоров, пока зафиксированы десятки, но не сотни аннуляций туров по Израилю, Иордании и Ирану. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). В туркомпаниях рассказали, что аннуляций уже забронированных туров «очень немного», так как направления не массовые.

По информации РСТ, в Иране и Израиле на момент обострения конфликта находилось до 500 российских туристов. «Интурист» начал получать заявки на аннуляцию броней в израильский Эйлат на запущенных прямых рейсах Red Wings. «Но полетная программа только началась, бронирования лишь набирали силу, о массовости говорить не приходится»,— добавили в компании.

Израиль 13 июня начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Минэкономики РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в обе эти страны. Посольство РФ советует согражданам покинуть Израиль.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Кто остановит льва».