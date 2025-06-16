Двоих липецких военных освободили из украинского плена

Во время очередного обмена из украинского плена были освобождены два бойца из Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Обмен состоялся 14 июня и стал результатом российско-украинских договоренностей в Стамбуле. Сейчас военные находятся в Беларуси, где им оказывают необходимую помощь и проводят медобследования. После восстановления, их вернут в родной регион.

Вчера губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что из украинского плена были освобождены четыре местных бойца. В начале мая из плена вернулись семеро воронежских и двое липецких военных.

Накануне белгородский обмудсмен по правам человека Жанна Киреева сообщала в своем Telegram-канале, что из украинского плена вернулись четверо жителей Белгородской области.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов