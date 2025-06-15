Четыре воронежских бойца освобождены из украинского плена

Во время очередного обмена из украинского плена были освобождены четыре бойца из Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Обмен состоялся 14 июня и стал результатом российско-украинских договоренностей в Стамбуле. Освобожденные военные находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем их планируется доставить в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, сообщили в ведомстве.

В начале мая из плена вернулись семеро воронежских и двое липецких военных.

Юрий Голубь