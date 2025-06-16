CBS: США поручили посольствам говорить о непричастности к ударам Израиля

Госдеп США направил американским посольствам и консульствам директиву, предписывающую говорить о непричастности Вашингтона к ударам Израиля по Ирану. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Согласно директиве, диппредставительства по своему усмотрению должны «передать или подтверждать» властям принимающих стран информацию, что США «не причастны к односторонним действиям Израиля против целей в Иране и не предоставляли поддержку танкерами». Госдеп заверил, что США «привержены дипломатическому разрешению ядерного вопроса в Иране», что американское правительство ставит приоритетом безопасность своих граждан.

«Вооруженные силы США по-прежнему занимают оборонительную позицию, чтобы защитить персонал, силы и инфраструктуру США в регионе и свести к минимуму потери, особенно на фоне сохраняющейся угрозы со стороны иранских баллистических ракет», — приводит канал выдержку из телеграммы.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ исламская республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. За последнюю ночь в Израиле пострадали более 280 человек. Взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников дипмиссии РФ в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».