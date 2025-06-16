Нефтянка забурилась в минус

Предприятия в сфере добычи полезных ископаемых в Удмуртии закончили первый квартал с 5,4 млрд руб. убытков. Год назад показатель составлял 17,6 млрд руб. прибыли. Представители региональных компаний—поставщиков оборудования для нефтегазодобычи связали результат с падением цен на нефть и последовавшем сокращением добычи. Эксперты отмечают негативное влияние на отрасль событий вокруг Украины, Ирана, а также агрессивной пошлинной политики США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) удмуртских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых составил –5,4 млрд руб. в первом квартале, сообщает Удмуртстат. Годом ранее показатель составлял +17,6 млрд руб. Выручка организаций по добыче полезных ископаемых в январе—марте составила 102,67 млрд руб., это второе место по отраслям после обрабатывающих производств региона. Кроме того, ресурсодобывающие предприятия оказались в лидерах по уровню финансовых вложений, которые составили в первом квартале 141,3 млрд. руб.

Падение показателя в отрасли добычи отразилось на сальдированном финансовом результате всех региональных компаний за первый квартал: он сократился за год более чем в два раза — до +17,4 млрд руб.

По большинству отраслей предприятия республики закончили первый квартал с приростом прибыли. Падение, помимо добычи полезных ископаемых, отмечается только в сферах ремонта транспорта, оптовой и розничной торговли: в совокупности их результат упал с 789 до 593 млн руб. прибыли. Наибольший прирост показали обрабатывающие производства — их прибыль выросла за год с 10,5 до 15,9 млрд руб.

Основные компании в сфере добычи полезных ископаемых в Удмуртии — нефтегазовые, такие как «Белкамнефть», «Удмуртнефть» и «УДС-Нефть», которые, согласно рейтингу «СПАРК-Интерфакс», входят по выручке в первую пятерку среди всех предприятий Удмуртии.

По словам руководителя отдела маркетинга ООО «Стройбурнефть» Денис Галимулина, падение прибыли среди предприятий нефтяной отрасли — общероссийская тенденция. Падение цен на энергоносители представитель компании связал в том числе с ограничительными пошлинами.

«Нефть невыгодно продавать стало, скважины консервируют, это отразилось, в частности, на том, что с прошлого года многие компании приостановили закупки оборудования — у нас зависло несколько многомиллионных и многомиллиардных контрактов. У других поставщиков оборудования ситуация аналогичная, стоят без работы почти все. Ждем улучшения ситуации к сентябрю»,— отметил господин Галимулин.

Очередной 18-й пакет санкций, включающий снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, страны ЕС могут утвердить уже 20 июня. По оценкам аналитиков, опрошенных “Ъ”, фьючерсы на Brent в 2025–2026 годах могут остаться в диапазоне $60–65 за баррель, «если не будет новостей, убедительно сигнализирующих о сближении позиций США и Китая».

Еще один собеседник «Ъ-Удмуртия» из числа региональных поставщиков оборудования для нефтегазовых предприятий также связал падение прибыли в «нефтянке» с сокращением объемов добычи. Крупные игроки отрасли в регионе отказались прокомментировать информацию.

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти до 2026 года на 1,66 млн баррелей в сутки (б/c). С 2023 года было введено дополнительное сокращение дневной добычи на 2,2 млн б/с. Но с апреля по июль 2025 года добыча, напротив, повысилась на 1 млн б/с, очередное повышение лимитов ожидается в июле.

В марте страны ОПЕК+ показали максимальный за восемь месяцев уровень добычи — 41 млн баррелей в сутки (б/с). Крупнейшие производители — Россия и Саудовская Аравия — произвели меньше своих квот. Показатель РФ оказался на уровне февраля 2024 года — 8,97 млн б/с при квоте в 8,978 млн б/с. В 2024 году для России в рамках ОПЕК+ квота была установлена в объеме 9,95 млн б/с, однако в течение года страна шла на добровольные самоограничения. В декабре 2024 года уровень добычи нефти в РФ составлял 9 млн б/с.

По мнению проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессора кафедры экономики и управления организацией Раиля Галиахметова, убытки связаны со снижением цен на нефтяную продукцию при повышении добычи странами ОПЕК+.

«Цена российской Urals опускалась и до 50 руб., и до 40 руб. Политическая неурегулированность с Ираном, незавершенность процесса по Украине, ситуация с пошлинами и изменением потока товаров — непрогнозируемых факторов очень много, поэтому сегодня получение доходов с экспорта характеризуется нестабильностью и волатильностью. Полагаю, что такая ситуация сохранится как минимум до сентября»,— сказал господин Галиахметов.

Дмитрий Горбунов