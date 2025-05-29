CNBC: ОПЕК+ может поднять дневную добычу нефти в июле на 411 тыс. баррелей

Восемь стран—участниц ОПЕК+ могут повысить добычу нефти в июле на 411 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщили CNBC два анонимных делегата альянса. По их словам, решение должно быть принято в ходе переговоров государств ОПЕК+ 31 мая и станет одним из шагов по плановому снятию ограничений на нефтедобычу. 26 мая вице-премьер России Александр Новак опроверг вариант ускоренного наращивания добычи нефти с июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и ОАЭ решили сократить добычу нефти на 1,66 млн баррелей в день — это ограничение действует до конца 2026 года. С 2023 года страны ОПЕК+ сокращают дневную добычу еще на 2,2 млн баррелей. В период с апреля по июнь 2025 года, по данным CNBC, члены альянса договорились, напротив, повысить добычу на 1 млн баррелей в день.

Повышение добычи еще на 411 тыс. баррелей в сутки, уточнили собеседники CNBC, утвердят только в конце месяца. На фоне сообщений об этом фьючерсы на июль нефти марки Brent торговались по $65,31 за баррель. По данным лондонской биржи на 14:44 мск, рост составил 0,63%.