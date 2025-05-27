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«Ростсельмаш» представил в Москве новый погрузчик для земляных работ

Компания «Ростсельмаш» представила новый экскаватор-погрузчик BL 810 на строительной выставке ССТ Expo в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Экскаватор. Фото пресс–службы правительства Ростовской области

Фото: Экскаватор. Фото пресс–службы правительства Ростовской области

Экскаватор предназначен для земляных работ при строительстве в коммунальном и сельском хозяйстве и способен заменить подобную импортную технику. «Машина обладает высокой грузоподъемностью, выгружает на высоту до 3,5 м и копает на глубину до 5,8 м»,— рассказали в ведомстве.

Отмечается, что BL 810 пока что прототип, перед запуском в производство машина пройдет серию испытаний.

Наталья Белоштейн

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