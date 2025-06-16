ОСК представит проект новой дальневосточной верфи до конца года
Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит обоснование для проекта крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке. Проект планируется представить до конца года, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Денис Мантуров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Что касается дальневосточной верфи — это действительно еще в проекте,— рассказал он в интервью "РИА Новости".— Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения».
В сентябре 2024 года господин Мантуров говорил, что на строительство новой верфи на Дальнем Востоке понадобится свыше 200 млрд руб. Главным источником финансирования должен выступить ВТБ. ОСК планирует вести строительство в бухте Промежуточная во Владивостоке. Корпорация также намерена к 2030 году модернизировать судостроительный завод «Северная верфь».
В 2024 году совокупная стоимость сданных в РФ судов сократилась по отношению к 2023 году на 8,7%, до 301,4 млрд руб. На первом месте по стоимости и втором — по тоннажу оказалась ОСК, заняв около 33,2% и 12,1% по этим показателям.
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