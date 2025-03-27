ОСК: «Северная верфь» будет полностью модернизирована к 2030 году

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин объявил, что к 2030 году судостроительный завод «Северная верфь» будет полностью модернизирован. Он добавил, что к 2032 году ОСК планирует построить новую верфь во Владивостоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В наших планах модернизация и строительство новых верфей… Сейчас идет проработка этих вопросов. Это серьезно увеличит возможности — порядка 20–25 судов в год мы сможем на этих новых высокотехнологических верфях производить»,— сказал господин Костин в кулуарах Международного арктического форума (цитата по ТАСС).

В ноябре 2024 года гендиректор ОСК Андрей Пучков сообщил, что компания планирует начать строительные работы по модернизации «Северной верфи» в конце 2025 года.

Верфь была основана в ноябре 1912 года. Она занимается строительством, ремонтом и модернизацией боевых надводных кораблей, а также коммерческим судостроением. ВТБ, получивший в управление ОСК, планирует полную реконструкцию старых верфей, начав процесс с «Северной верфи».

Интервью гендиректора ОСК Андрея Пучкова о верфях, судах и заказчиках читайте здесь.