На Дону производство овощных и грибных консервов выросло на 11% в 2024 году

Производство овощных (кроме картофеля) и грибных консервов с коротким сроком годности в Ростовской области достигло 15,7 тыс. т в 2024 году, что на 1,6 тыс. т или 11,3% больше показателя 2023 года (14,1 тыс. т). Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на информацию регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За первые четыре месяца 2025 года в регионе уже произведено 5,6 тыс. т консервов из овощей и грибов кратковременного хранения — на 4,5% больше аналогичного периода прошлого года. Это позволило Ростовской области занять треть российского рынка по выпуску подобной продукции.

В ведомстве отметили, что по выпуску овощных и грибных консервов Ростовская область занимает первое место на протяжении последних лет.

Наталья Белоштейн