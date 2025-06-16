Пожар охватил пункт выдачи заказов онлайн-магазина в Темрюке

В Темрюке 15 июня произошел пожар в пункте выдачи заказов онлайн-магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание возникло днем на ул. Октябрьской. Огонь охватил площадь в 2 кв. м. На место оперативно прибыли пожарные расчеты — в ликвидации участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Пламя удалось потушить в течение десяти минут.

По информации спасателей, сотрудники и посетители ПВЗ не пострадали. Информация о состоянии посылок и товаров, находившихся в здании, не уточняется.

Причины возгорания устанавливаются.

Анна Гречко