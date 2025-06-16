В Иране задержали двух агентов израильского «Моссада» с 200 кг взрывчатки

Иран задержал двух агентов израильской разведки «Моссад», у них нашли взрывчатку и оборудование для дронов. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на правоохранительные органы.

У задержанных нашли оборудование для оборудования 23 дронов, пусковые установки, контроллер, грузовой автомобиль Nissan, а также более 200 кг взрывчатых веществ.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что агенты «Моссада» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки беспилотников. Как сообщили собеседники издания, «Моссад» начал планировать операцию «Народ как лев» несколько лет назад.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

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