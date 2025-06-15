WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО

Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки беспилотников. Их маскировали в чемоданах, грузовиках и контейнерах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, «Моссад» начал планировать операцию несколько лет назад. Разведслужба получила данные, где Иран хранит ракеты, готовые к запуску. Израиль провозил компоненты для БПЛА по коммерческим каналам, используя ничего не подозревающих деловых партнеров.

Агенты на местах собирали дроны и распределяли их между отрядами. Участники операции вывели из строя иранские системы ПВО и пусковые установки ракет, прежде чем они были запущены. Это объясняет ограниченный характер ответа Ирана на атаки Израиля, отмечает издание.

По информации израильского портала Ynet, «Моссад» во время подготовки к операции против Ирана разместил базу БПЛА рядом с Тегераном. Сегодня иранское агентство Mehr сообщило о задержании двух агентов «Моссада».

Взаимные удары Израиля и Ирана начались 13 июня с операции Израиля «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила атаки по целям на иранской территории.

Елизавета Шмакова