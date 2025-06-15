Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО

Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки беспилотников. Их маскировали в чемоданах, грузовиках и контейнерах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, «Моссад» начал планировать операцию несколько лет назад. Разведслужба получила данные, где Иран хранит ракеты, готовые к запуску. Израиль провозил компоненты для БПЛА по коммерческим каналам, используя ничего не подозревающих деловых партнеров.

Агенты на местах собирали дроны и распределяли их между отрядами. Участники операции вывели из строя иранские системы ПВО и пусковые установки ракет, прежде чем они были запущены. Это объясняет ограниченный характер ответа Ирана на атаки Израиля, отмечает издание.

По информации израильского портала Ynet, «Моссад» во время подготовки к операции против Ирана разместил базу БПЛА рядом с Тегераном. Сегодня иранское агентство Mehr сообщило о задержании двух агентов «Моссада».

Взаимные удары Израиля и Ирана начались 13 июня с операции Израиля «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила атаки по целям на иранской территории.

Елизавета Шмакова

Новости компаний Все