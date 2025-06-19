Индивидуальные общие ценности

Главной темой ПМЭФ-25 станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Business Guide обратился к читателям с вопросом: «А что для вас является главной ценностью и как она вам помогает расти?» Ответы были довольно разнообразны, хотя общие ценности нашлись и здесь.

Анастасия Кудрявцева, СЕО «Купер»:

— Для меня главная ценность — честность: в отношении с командой, пользователями и самим собой. Это основа доверия, а доверие — ресурс, который легко потерять и практически невозможно восстановить. Мы проектируем решения, которые влияют на то, как человек живет сегодня и как он будет жить завтра. Это огромная ответственность и драйв. Как в спорте: чтобы выдержать длинную дистанцию, нужна не только цель, но и дисциплина вместе с сильной командой.

Олег Полеев, генеральный директор АО «РЖД Логистика»:

— Главная ценность для меня — точность. Не как сухая цифра в графике, а как уважение ко времени, маршруту, партнеру. В логистике нет мелочей: один сбой — и рушится вся цепочка. Точность приучает думать на несколько шагов вперед, не обещать лишнего и держать слово — даже в турбулентном многополярном мире. Мы развиваемся, потому что умеем быть надежным партнером: там, где другие теряются в развязках, мы держимся выбранного пути.

Сергей Бебенин, председатель ЗакСа Ленинградской области:

— Общечеловеческие ценности, такие как крепкая семья, живая память поколений, искренняя забота о ближнем, являются основой роста и развития в нашем непростом мире. Они помогают нам сохранять единство и строить благополучное будущее.

Алексей Алешин, управляющий директор «Товарищества Рябовской Мануфактуры»:

— Для меня фундаментальная ценность — бережная передача культурного кода новым поколениям. Я убежден, что только так возможно развитие отдельного человека и общества в целом. Я вижу прямую связь между пониманием исторических процессов и эффективным управлением в современном мире. Многополярность — с ее множеством точек зрения, пересечением интересов большого количества людей — требует от каждого из нас гибкости и умения смотреть широко. А когда бережное отношение к исторической памяти становится внутренней системой координат, проще распознавать причинно-следственные связи, глубже понимать, как формируются паттерны поведения. Все это помогает широко взглянуть на потребности аудитории, находить неочевидные точки роста и превращать амбициозные планы в реальные проекты.

Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (IBA):

— Все начинается с ценностей. Для меня это служение и польза. Если у тебя есть бизнес, ставь цель больше, чем просто зарабатывать деньги. Ставь цель — работать на благо общества и государства. Усиливай свою страну, помогай людям. Выбери свою сферу. Вокруг много тех, кому нужна помощь, просто не проходи мимо. Можно помогать спорту, медицине, науке, людям с ограниченными возможностями, детям, старикам. Главное — будь полезен.

Деньги — это инструмент для созидания. Для реальных дел. Истинный успех измеряется тем, сколько добра ты смог создать. Настоящее богатство не в прибыли компании, а в глазах ребенка, который поверил в себя, в руках спортсмена, поднявшего кубок благодаря возможности поехать на соревнования, в шансе, который мы открываем для других. Каждая такая история дает энергию делать больше. Вот что дает силы идти дальше — осознание, что твой труд нужен людям и твоей Родине.

Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО «Росдорбанк»:

— Для меня главная ценность бизнеса — это безупречная репутация. Доверие не возникает из ниоткуда. Репутация создается годами, преодолением кризисов и принятием взвешенных решений. Она же становится пропуском на новые рынки, где важны не только внешние атрибуты, но и надежность. В конфликтных ситуациях репутация помогает найти оптимальное решение через доверие, когда нужно уметь договариваться честно и признавать ошибки, не экономя на извинениях. Чтобы сохранить и приумножить репутацию, я живу и работаю в правовом поле.

Вячеслав Семененко, контролирующий акционер и CEO ГК «Место»:

— Для меня самой большой ценностью нашей страны является способность исторически существовать вместе разным культурам и традициям. Зачастую мы даже не представляем глубину этих пересечений. Я родом с Южного Урала, и рядом с городом, где я жил, были татарские и башкирские деревни, а до Казахстана — десять километров. Мы все дружили и до сих пор общаемся. Санкт-Петербург — это город, который создавали русские, немцы, голландцы, шотландцы, итальянцы, которые к нам приезжали, а также финно-угорские народы, которые жили рядом.

И я абсолютно уверен, что разнообразие культур — это та ценность, на базе которой можно строить бизнес. Поэтому сейчас мы развиваем курорты в разных локациях, в том числе для того, чтобы познакомить гостей с природными, национальными и культурными особенностями разных регионов России.

Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group:

— Главная ценность в NF Group — это люди. Мы инвестируем в развитие сотрудников, открываем карьерные возможности, приглашаем новых профессионалов. Спустя годы присутствия на рынке становится ясно, что стабильный рост бизнеса возможен только тогда, когда твои цели разделяет сильная, мотивированная команда. Все, что мы вместе преодолели, сделало нас не просто коллегами, а единомышленниками, которые имеют общие, амбициозные планы на будущее. Сегодня я с гордостью смотрю на людей в компании, потому что вижу, что наша сила — настоящие профессионалы, искренне влюбленные в свое дело.

Игнатий Найда, соучредитель Kronung Group:

— Для меня главной ценностью всегда была и остается ответственность. Ответственность перед партнерами, инвесторами, командой и в первую очередь — перед людьми, которые будут жить или работать в наших проектах. В многополярном мире, где меняются правила игры, именно ответственность позволяет сохранять устойчивость и доверие. Это не просто ценность — это фундамент, на котором строится наш рост.

Константин Мартынычев, генеральный директор West Wind Group:

— Главную для меня ценность можно обозначить философским понятием «энтелехия» (от греч. entelecheia, что можно перевести как «обретение себя через воплощение внутренней цели»). Для меня важно исполнить свое предназначение, которое я вижу в своем деле и его эффективной реализации. Это не просто работа, а мой способ развития, самосовершенствования, диалога с любимым городом, обществом и собой — через сохранение наследия и преображение пространства.

Именно стремление реализовать свою главную ценность побуждает меня постоянно искать новые подходы к решению задач, избегать шаблонного мышления и оставаться гибким в быстро меняющемся мире. Оно также держит меня в тонусе — эмоциональном, интеллектуальном, профессиональном. И, пожалуй, самое главное — дает способность видеть красоту жизни во всех ее проявлениях.

Дмитрий Можаров, директор по развитию компании Plus Development:

— Для меня главная ценность — эмпатия. Эмпатия — это способность поставить себя на место другого человека, понять его чувства. В многополярном мире каждое проявление эмпатии и участия — на вес золота. Все мы разные, но хотим одного и того же: любви, безопасности, комфорта.

Екатерина Тоцкая, глава благотворительного проекта «Окно возможностей»:

— Одна из моих главных ценностей — взаимоподдержка. Я верю в то, что какие-то перемены начинаются именно с нее. И это наша ответственность — если мы чаще будем поддерживать друг друга в разных ситуациях, не проходить мимо в чужой беде, мир будет становиться чуть светлее, справедливее.

Петр Войчинский, гендиректор компании «МК Элит»:

— Коварный вопрос, ведь «ценность» — это нечто общее и вместе с тем очень личное. И по поводу ценностей такие споры идут, что прямо до вооруженных столкновений. Поэтому постараюсь сформулировать аккуратно: для меня одним из главных принципов и в общении, и в работе является «неувеличение зла в мире». Не так предельно, как у буддистов, но в этом же направлении. Это важно: чтобы твоя работа не увеличивала количество зла. В бизнесе главный критерий — успех, а путь к нему может пролегать и по людям. Поэтому особенно важно не забывать о главном, о том, что не исчерпывается успехом. На мой взгляд, только такое развитие может быть гармоничным.

Александр Кравцов, совладелец Fizika Development:

— Главной ценностью для меня является постоянное стремление к развитию, взятие новых вершин и открытие новых возможностей. Это невозможно без поддержки семьи и слаженной работы команды, поскольку базовой ценностью любого бизнеса являются люди.

Анатолий Фришман, генеральный директор ООО «Свеза-Лес»:

— Открытость новому и гибкость — ключевая ценность, которая приобрела для «Свезы» особое значение в последние годы. Изменяющийся рынок, технологический прогресс и растущие ожидания клиентов требуют не столько стабильности в привычном понимании, сколько способности быстро адаптироваться.

Людмила Рева, директор по коммерческой недвижимости «ГК Алькор»:

— Мужество: в сложные жизненные и исторические периоды его значимость кратно возрастает. Мужество позволяет принимать трудные решения и нести ответственность за них, а также жертвовать чем-то для достижения своих целей. Рост всегда связан с вызовами, и без «внутреннего стержня» здесь не обойтись.

Иван Починщиков, управляющий партнер группы компаний «IPG Россия»:

— В быстро меняющемся мире честность, порядочность, открытость и доверие помогают двигаться вперед. В условиях цифровизации и внешних влияний большая удача найти человека, которому искренне важны и близки эти принципы, с которым можно строить доверительные отношения и преодолевать трудности, которому совместная работа приносит радость и мотивирует. Поэтому главная ценность для меня — надежная команда: это фундамент, благодаря которому бизнес не только сохраняет устойчивость, но и развивается.

Андрей Карпов, управляющий партнер компании Kub House:

— Для меня главная ценность — ответственность. Ответственность — это умение сказать «нет», когда проще согласиться. Это готовность спорить, отстаивать принципы и предлагать нестандартные решения даже в консервативной системе. Именно такая позиция, как мне кажется, и становится источником настоящего профессионального роста.

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI:

— Миссия нашей компании — преобразовывать среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее. Именно стремление и возможность делать окружающий мир и наш город лучше, по мере наших сил, я бы и назвал своей ценностью прямо сейчас. Думаю, что это одна из подлинно объединяющих ценностей, которая может стать основой развития города, общества, страны. Эта основа — работать, жить, созидать, строить бизнес с учетом не только прямой выгоды, но и того общего блага, которое приносит твоя ежедневная деятельность. Важно, чтобы каждый видел для себя пути и способы привносить в мир пользу и гармонию, чем бы он ни занимался.

Леонид Волох, соучредитель Lynks | Maris:

— Ключевая ценность для меня — доверие. Оно лежит в основе как внутренних взаимоотношений, так и партнерских связей. Доверие — это не просто этический принцип, а мощный драйвер роста. Именно оно формирует атмосферу ответственности, инициативы и взаимной поддержки между людьми. Доверие внутри команды позволяет нам делегировать полномочия, поощрять инициативу и создавать среду, где ошибки — это возможность для дальнейшего совершенствования и развития. В профессиональной среде оно формирует репутацию, открывающую двери к новым проектам и сотрудничеству.

Виктор Заглумин, сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International:

— Доверие. Это фундаментальная ценность, которая лежит в основе как личных, так и профессиональных отношений между людьми. В бизнес-среде доверие позволяет значительно снизить транзакционные издержки. При его отсутствии стороны относятся друг к другу с подозрением, что выливается в дополнительные проверки и избыточное желание подстраховаться.

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»:

— Главная ценность в многополярном мире — умение вести диалог. А диалог невозможен без способности слушать и действительно слышать. Мне важно понять точку зрения другого, даже если я с ней не согласна,— это помогает сделать выводы и выстроить стратегию дальнейших действий. Без этого любое взаимодействие может зайти в тупик и привести к стагнации.

Дмитрий Солопов, основатель коммуникационной группы Progress:

— Для меня главная ценность — это семья и дети. Именно они дают внутреннюю опору, помогают сохранять смысл и двигаться вперед, независимо от того, в каком мире мы живем: однополярном, многополярном или любом другом. На мой взгляд, разговор о «полярности» мира — это во многом обсуждение внешней формы. А суть остается неизменной: развитие человека, его цели, стремления и ответственность перед близкими. Настоящие изменения начинаются не с геополитики, а с нас самих — с наших ценностей, действий и умения реализовывать задуманное вместе с единомышленниками. Именно это и помогает расти.

Татьяна Голубовская, СЕО продюсерского центра «Импульс Кода»:

— В современном мире одна из ключевых ценностей, которая в 2025 получила статус обязательного условия,— это взаимоуважение и способность к продуктивному диалогу, основанному на понимании разнообразных интересов. Именно доверительный и продуктивный диалог помогает нам расти и создавать настоящие ценности.

Роман Терехин, основатель адвокатского бюро «Деловой фарватер»:

— Моя главная ценность — любознательность. Она помогает лучше понимать других людей и развивать сотрудничество, потому что когда ты общаешься с человеком из любознательности, а не из осуждения, то понять его и наладить с ним взаимовыгодный диалог гораздо легче. Ну и, конечно, любознательность помогает всегда оставаться в режиме обучения, исследовать новое и пытаться докопаться до природы вещей вокруг. Поэтому процесс роста происходит органично. Для многополярного мира и вообще для международного сотрудничества понимание и готовность принимать различия между культурами являются также критически важными для взаимного роста, для поиска синергии и глобального развития. Еще можно добавить, что эту же ценность я прививаю всем своим сотрудникам, и это помогает им и лучше понимать друг друга, и развиваться, и лучше помогать клиентам, потому что, чтобы помочь, нужно сначала очень хорошо понять контекст, цели и проблемы клиента.

Екатерина Петрунина, совладелец сети билингвальных детских садов и школ Discovery:

— Для нас как для представителей образовательного сообщества главной ценностью стало доверие. Это не абстрактное понятие, а рабочий инструмент, формирующий культуру: от общения с ребенком до стратегии развития институции. Доверие превращает клиентов в партнеров, педагогов — в соавторов, а детей — в уверенных и мыслящих личностей. В атмосфере доверия семьи рекомендуют нас друзьям, и так формируется репутация, на которой строится рост. Педагоги, зная, что их слышат, создают сильные программы. Мы, в свою очередь, открыты к диалогу с родителями и детьми, и именно на этом взаимодействии строим развитие. В мире, где адаптивность ценнее правил, никакая трансформация невозможна без чувства безопасности и принятия. Поэтому для нас доверие — это не бонус, а стратегическая основа устойчивости.

Александр Санников, генеральный директор компании «Платформа»:

— Главная ценность — понимание и следование своему созидательному общественному предназначению, в котором вы или ваша команда компетентнее и эффективнее других. Именно так общество — будь то компания, город, страна или вся планета — развивается быстрее всего. Когда ко мне пришло осознание своего места и роли, большинство задач и активностей обрели смысл и цель. А то, что их не имело, стало постепенно уходить, освобождая место важному. Это жизненный компас, который тебя направляет и убирает лишнее. Убежден: найти себя и свою созидательную роль в обществе — одно из ключевых слагаемых счастливой жизни!

Евгения Лысенко, директор по стратегии сервиса «СберСеллер»:

— Ключевые принципы моей жизни и работы — интерес, любопытство и доверие. Интерес и любопытство — основы любой инициативы. Без них мы перестаем подмечать детали и теряем тягу к экспериментам. Чтобы двигаться дальше, нужно вовремя поймать волну интереса и следовать за ней для достижения поставленной цели. Но порой усилий одного человека недостаточно. Нужна сильная команда, где все друг другу доверяют. Ведь именно доверие усиливает потенциал каждого участника и приносит успех.

Владимир Соломатин, директор компании Architecta:

— Моя главная ценность — надежность. В людях, в решениях, в том, как мы строим. Для кого-то это звучит банально, а для меня это ежедневная практика. Мы растем, потому что клиенты знают: если пообещали — сделаем. Если взялся — доведи до конца. И в мире, где слишком много шума и обещаний, именно надежность становится конкурентным преимуществом. Это просто, но работает годами.

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»:

— Лично для меня ключевой ценностью как в жизни, так и в работе является доверие. Дело в том, что мало вершину взять — нужно на ней закрепиться. И в момент штурма новой бизнес-вершины требуется очень много энергии, ресурсов и внимания команды. Но для того чтобы лидер мог сосредоточиться на следующей цели, придумать план, как взять новую высоту, безусловно, кто-то должен быть закреплен на ранее достигнутых рубежах. И в этой ситуации если ты не можешь довериться своей команде и вынужден постоянно держать ситуацию под пристальным контролем, это делает невозможным поход далеко, поэтому я убеждена, что доверие — это ключевая ценность в команде, критически важная для достижения результатов на длинной дистанции. Если вы планируете идти далеко — идите в команде.

Владимир Антонов, исполнительный директор ООО «ЧЕТРА»:

— Для меня главная ценность — доверие. Оно лежит в основе любых устойчивых связей: между людьми, брендами, странами. Доверие не надувается как пузырь — оно строится, шаг за шагом. Когда тебе доверяют — ты растешь. Личностно, профессионально, системно. В многополярном мире это якорь и трамплин одновременно.

Юрий Гизатуллин, основатель IT-компании TIQUM:

— Моя главная ценность — обучение. Без постоянного притока новых знаний невозможен ни карьерный, ни личностный рост. Мир меняется быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и знания устаревают раньше, чем многие успевают их освоить, как, например, происходит с массовым внедрением «нейронок» во все процессы жизни и работы. Постоянное обучение позволяет не только находится на острие актуальных трендов, но и развивать мозг, что, в свою очередь, продляет жизнь. Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet Public Health, каждый год обучения добавляет 2% к продолжительности жизни. Неплохой стимул, чтобы не переставать учиться. Жизнь — это постоянный рост.

Николай Фетюхин, CEO Intelsy:

— Для меня главная ценность — это доверие. Доверие внутри команды, с партнерами и клиентами — фундамент, на котором строится любой устойчивый рост. В многополярном мире, где много вызовов и неопределенностей, именно доверие позволяет объединять усилия, создавать новые идеи и двигаться вперед вместе. Без доверия невозможно реализовать масштабные проекты и адаптироваться к переменам. Оно вдохновляет на смелые решения и помогает расти не только бизнесу, но и каждому человеку в команде.

Александр Хачиян, основатель IT-интегратора AWG:

— Главная ценность нашей компании, да и моя личная — это адаптивность. Адаптивность — это наш бронежилет от внезапных изменений, метанавык, позволяющий не просто выживать, а расти в быстро меняющемся мире технологий. Она помогает нам гибко реагировать на запросы клиентов, быстро внедрять инновации и не бояться экспериментов. Адаптивность — это когда ты не боишься менять стратегию, если видишь, что она не работает. Это, в конце концов, когда ты не удивляешься, если завтра искусственный интеллект попросит у тебя прибавку к зарплате.

Елизавета Лаврова, генеральный директор компании «Трипитака»:

— Для меня главной ценностью является человеческая жизнь. Когда осознаешь ценность жизни — сразу же (по крайней мере, лично у меня) появляется желание наполнить свое существование смыслом: учиться, развиваться, расти. Именно осознание ценности и неприкосновенности жизни дает импульс к созиданию, раскрытию, а главное — желанию раскрыть свои таланты, энергию. И все, что должно делать государство,— создать для этого фундамент. То есть поддерживать и развивать здравоохранение, обеспечивать безопасность, предоставлять людям возможность учиться и работать.

Алексей Пастухов, генеральный директор ООО «Ай Си Эс Консалтинг»:

— Рост и развитие в турбулентном мире обеспечивает сильная корпоративная культура. В нашем случае мы трансформировались из клановой стартап-культуры в инновационно-рыночную. Главную ценность для нас представляют люди. Мы нацелены на развитие и захват новых рынков, но при этом в центре нашего внимания — люди, поскольку человек является главным и единственным ресурсом нашего консервативного бизнеса.

Альберт Федотов, основатель бренда интерактивных и развивающих игрушек BertToys:

— Человеческий ресурс, таланты и стремление их реализовать остаются самой главной ценностью в компании. Я бы объединил это понятием «человеческий капитал». Никакой искусственный интеллект не заменит заряженных, энергичных людей, которые умеют работать вместе и которые вместе (подчеркну) создают полезный продукт. На этом все держится.