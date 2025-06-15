ЛДПР определилась с кандидатом на выборы губернатора Прикамья

На предстоящих выборах губернатора Пермского края ЛДПР выдвинет Олега Постникова, координатора регионального отделения партии. «В ближайшие дни в регионах пройдут конференции по выдвижению», — сообщила заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Ранее господин Постников уже принимал участие в выборах главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее с кандидатом на выборы губернатора Прикамья определилась КПРФ. Коммунисты выдвинут депутата заксобрания и первого секретаря крайкома Ксению Айтакову, которая принимала участие в выборах губернатора в 2020 году. Конференция КПРФ, на которой состоится выдвижение кандидата, пройдет 21 июня. На эти же даты намечена конференция ЛДПР.

Напомним, 30 мая на заседании Президиума политического совета Всероссийской партии «Единая Россия» Пермского края кандидатура Дмитрия Махонина была определена для выдвижения кандидатом на должность губернатора Прикамья. В этом году голосование в рамках выборов может пройти в три дня. Выборы главы Прикамья состоятся 14 сентября, в единый день голосования.