В поселке Массава Свердловской области нашли запасы нефти

В поселке Массава Ивдельского района (Свердловская область) обнаружили запасы нефти, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава муниципалитета Владимир Михель. «Объемы пока непонятны, но теоретически в районе поселка находится нефтяное месторождение. Ждем известий, в случае положительного результата это тоже точка роста»,— отметил мэр.

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Господин Михель подчеркнул, что власти намерены развивать «каждое направление, которое поможет муниципалитету жить, привлекать туристов и зарабатывать деньги». Он добавил, что в мэрии предвидят риски по сокращению доходов бюджета и местного населения после закрытия последней исправительной колонии в Ивделе (№63) и выработки запасов на месторождениях компаниями «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) и «Полиметалл».

Владимир Михель отметил, что развитию территории поспособствует создание ключевых элементов транспортной и энергетической инфраструктуры для комплексного освоения ресурсов Полярного и Приполярного Урала. «Инфраструктура будет создана, в том числе на территории муниципального округа, с учетом потребности в энергоносителях мы теоретически можем на нее рассчитывать»,— пояснил он.

Мэр отметил, что власти работают над привлечением людей, которые проезжают Ивдель транзитом в сторону Севера и обратно. По словам господина Михеля, ежегодно муниципалитет посещает около 8,6 тыс. туристов, из которых 930-1030 человек регистрируются перед отправкой на перевал Дятлова. «Понимаем, что проходит регистрацию только одна пятая от общего числа — на перевал ездит множество оснащенных и подготовленных групп, которые не видят смысла отмечаться»,— отметил градоначальник.

Владимир Михель добавил, что для повышения привлекательности территории власти создали этнографический центр, планируют строительство туристического информационного центра за более чем 8 млн руб. и разрабатывают проект по обновлению ближайшего к перевалу Дятлова поселка Вижай.

Подробнее о развитии Ивделя — в интервью Владимира Михеля «Ъ-Урал».

Василий Алексеев