МЧС тушит крупный пожар на мусорном полигоне под Тосно, огонь охватил 700 кв. м

Сотрудники МЧС тушат пожар на мусорном полигоне в деревне Куньголово Тосненского района Ленобласти. По данным местных СМИ, огонь распространился на 700 «квадратов».

Сигнал о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов поступил в МЧС в 13:48. По предварительным данным, речь идет о площадке, которая находится в ведении ООО «Эко Плант». На месте работают подразделения пожарной охраны Леноблпожспас и сотрудники федеральной противопожарной службы (около 20 человек и 10 единиц техники). Как сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона, сведения о пострадавших не поступали.

«Также для замера АХОВ на место выехала Химико-радиометрическая лаборатория Аварийно-спасательной службы Ленинградской области»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после пожара со смертельным исходом в садоводстве в Пушкинском районе города.

Дарья Астанина