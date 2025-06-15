Mehr: иранская полиция задержала двух агентов «Моссада»

Иранская полиция в провинции Альборз задержала двух агентов израильской разведки «Моссад». Об этом сообщило информационное агентство Mehr.

«Благодаря усилиям разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге»,— сказано в сообщении.

Другие подробности о задержанных пока не раскрываются. В сообщении указано, что вскоре будут опубликованы заявления двух предполагаемых агентов «Моссада».

«Моссад» — национальная разведывательная служба Израиля, одна из трех основных израильских спецслужб наряду с военной разведкой и контрразведкой. В сферу деятельности службы входят сбор информации, проведение различных операций под прикрытием и контртеррористических операций. «Моссад» не связан ни с каким из демократических институтов Израиля, его деятельность официально не регулируется законодательством.

Екатерина Отрашкевич