Мантуров: денежно-кредитная политика ЦБ не способствует вложениям в производство

Денежно-кредитная политика в России не способствует инвестициям в производство, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом поставленные задачи продолжают реализовываться, уверен он. 6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20 % годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но тем не менее те планы, которые были, они реализовываются»,— сказал господин Мантуров «РИА Новости» перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2025).

По его мнению, развитию обрабатывающей промышленности в России способствует комплекс механизмов поддержки. Среди них он назвал отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, а также соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций.

Подробнее о ставке ЦБ — в материале «Снижение оказалось нечувствительным».

Екатерина Отрашкевич