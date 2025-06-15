Мэр Ивделя: на перевале Дятлова не планируется создание глэмпингов и гостиницы

Власти не планируют возведение гостинц и глэмпингов на перевале Дятлова в связи со сложностями их эксплуатации на территории, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава Ивделя Владимир Михель. Ранее, в 2023 году, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова отмечала, что на перевале планируют создать гостиницы для разных ценовых групп: от эконома до люкса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Михель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Эксплуатация глэмпингов и гостиницы на перевале, в случае их строительства, была бы очень проблемна. Я поднимался туда в марте, если в низине на базе Ильича погода была -5°…-7°, чистое небо, ни ветерка, то на самом перевале дул сильный ветер. Я даже не снимал шлем, очки, потому что в лицо бил колючий ветер и снег. В этих условиях строить нерационально, этот объект потом надо обеспечивать теми же дровами и другими ресурсами»,— подчеркнул господин Михель.

Мэр отметил, что власти Ивделя работают с областным департаментом по развитию туризма и создают инфраструктуру в направлении перевала Дятлова. По словам Владимира Михеля, в ближайшем до перевала поселке Вижай, в котором останавливается 70% туристов, в 2023 году установили пять домов для путников, в 75 км севернее — три таких же объекта. «Они представляют собой утепленные юрты со столовыми и местами проживания на 14 и 20 человек. В самом Вижае можно разместить 30-40 туристов, и этих точек размещения на сегодня достаточно»,— пояснил глава муниципалитета.

Трагедия на перевале произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Они не вышли на связь в назначенное время. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. О причинах трагедии спорят до сих пор.

Владимир Михель отметил, что ежегодный туристический поток на перевал Дятлова составляет 1-5 тыс. человек, в сам муниципалитет — 8,6 тыс. гостей. По словам мэра, для повышения привлекательности территории власти создали этнографический центр, планируют строительство туристического информационного центра за более чем 8 млн руб. и разрабатывают проект по обновлению поселка Вижай.

Подробнее о развитии Ивделя — в интервью Владимира Михеля «Ъ-Урал».

Василий Алексеев